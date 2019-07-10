Школы в России предложили строить по новым нормативам

Российские школы в будущем могут стать многоэтажными, а сами заведения разрешат строить ближе к жилым кварталам, чтобы на дорогу уходило меньше времени.

Количество этажей в школах хотят увеличить — до шести в городах с населением более 250 тысяч человек. Теоретически это поможет увеличить вместимость школ и ликвидировать вторую смену, а также принесет экономию бюджетных средств. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал автор проекта, генеральный директор АНО ДО «Инженерный центр Атомик» Евгений Голубенко. Центр подготовил проект поправок в ряд СанПиНов для школ.

Речь идет еще и о том, чтобы разрешить ориентацию классов на любые стороны света (по действующим нормам — только на юг или восток). Автор проекта Евгений Голубенко сообщил, что изменение этих норм не повлечет за собой вред для здоровья детей и не скажется отрицательно на их успеваемости.

«Мы создали экспериментальные классы, оснащенные медицинским оборудованием. В 2018 году в них занимались ученики седьмых классов. Они находились под постоянным наблюдением специалистов, и по итогам мы сделали выводы, что ориентация классов на север или запад не влияет на здоровье детей. Это же подтверждает зарубежный опыт», — подчеркнул он.

Исследования показали, что при использовании современных технологий можно также снизить коэффициент естественного освещения (КЕО) с 1,5 до 1% — это также не скажется на самочувствии учеников.

«Сегодня до 80% участков в плотно застроенном районе не подходят для возведения новых школ. Либо там можно построить школу, но меньшей вместимости, если, например, участок длинной стороной ориентирован на север. При ориентации классов на все стороны света там можно будет построить школу большей вместимости при тех же габаритных размерах здания», – отметил Голубенко.

Новые школы можно будет располагать ближе к жилым кварталам. Соответственно, дети будут тратить меньше времени на дорогу. А увеличение количества школ в районе позволит разгрузить уже существующие учреждения, убрать вторую смену, считает автор проекта.

Для реконструкции старых школ можно принять норму, которая позволит надстраивать здание до четырех этажей в городах с населением менее 100 тысяч человек и до шести этажей в городах, где проживает более 250 тысяч человек.





В министерстве строительства РФ проект получили и уже успели обсудить на совместном совещании с представителями Роспотребнадзора и МЧС, рассказал ФАН замглавы ведомства Дмитрий Волков.

«Мы внимательно выслушали эти предложения. Они сулят действительно хорошие изменения, базирующиеся на опыте других стран. Сейчас нам необходимо выстроить скоординированную позицию трех ведомств, поэтому каждый работает над своей предметной областью», — сказал чиновник.

Изменения можно будет внести, если Роспотребнадзор, МЧС и Минстрой признают предлагаемые нормы безопасными и обоснованными.

Заслуженный архитектор России, экс-глава Института Генплана Москвы Сергей Ткаченко отмечает, что в условиях сложившейся градостроительной тенденции последнего времени такой подход действительно поможет эффективнее использовать земельные участки.

«Сейчас, к сожалению, приоритет достается коммерческому строительству — наиболее удобные участки отводят под жилые дома и торговые центры, размещением школ часто занимаются по остаточному принципу. А предлагаемые поправки в нормативы позволят эффективнее использовать те участки, которые есть», — пояснил он.

Строить в крупных городах шестиэтажные школы или надстраивать старые здания при реконструкции также может быть полезно. А чтобы не нарушать комфорт учеников, на верхних двух этажах можно размещать спортивные залы, актовые залы или помещения для кружков и секций, добавил Ткаченко.

С учетом постоянного роста городов необходимо идти на компромиссы, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«С одной стороны, вызывает опасения ориентация классов на север и запад, потому что в нашей стране есть города с очень маленьким количеством солнечных дней — например Петербург. И если ребенок не будет видеть солнца даже за окном, у него будет снижаться настроение и мотивация», — сказала она.

При этом эксперт признает, что данная мера позволит улучшить пешую доступность школ, а это особенно актуально в крупных городах с постоянно разрастающимися спальными районами.

«Если ребенок сидит у окна в классе на солнечной стороне, но добираться ему туда час или полтора, это тоже сомнительное удовольствие. Пожалуй, в этом случае была бы лучше школа, расположенная в соседнем дворе, пусть даже в ней классы ориентированы на все стороны света», — заключила Волынец.

А в повышении этажности школ она ничего плохого не видит. По словам председателя Национального родительского комитета, детям будет даже полезно ходить по лестницам — так они будут реализовывать свою потребность в движении.