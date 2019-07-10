Москалькова заявила, что очередь на социальное жилье в России встала

Москва, 10 июля. Очередь на социальное жилье в России буквально встала, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова во время отчета об итогах работы за 2018 год в Госдуме.

«Люди жалуются на длительные сроки получения социального жилья», — приводит слова Москальковой корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, в аппарат обращаются омбудсмены в регионах и бывшие военные с жалобами на невозможность получить социальное жилье.

«У нас на учете стоит 16 тысяч участников боевых действий, они не получают жилье уже более 14 лет», — рассказала Москалькова.

Уполномоченный по защите прав человека в РФ заявила, что уже обратилась с этой проблемой к президенту РФ, существует его поручение по этому поводу. Аппарату необходима подробная программа приоритетов, чтобы сдвинуть застывшую очередь с места, подчеркнула Москалькова.

Ранее Москалькова раскритиковала заявление священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума. Омбудсмен напомнила священнику, что около 90% малого бизнеса ведут именно женщины, а за интеллектуальную часть отвечают педагоги, в подавляющем большинстве которые — женщины.