Первый ребенок родился в госпитале лагеря беженцев «Аль-Холь» в Сирии

Дамаск, 10 июля. Первый ребенок родился в полевом лагере для беженцев «Аль-Холь», который развернул в Сирии Международный Комитет Красного Креста, сообщили источники Федерального агентства новостей в МККК.

Несмотря на тяжелые условия жизни в лагере для перемещенных лиц «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии, на его территории благополучно рождаются дети. Федеральному агентству новостей стало известно о первом ребенке, родившемся в полевом госпитале.

Полевой госпиталь был открыт в лагере «Аль-Холь» 30 мая и с тех пор работает круглосуточно, семь дней в неделю. В нем оборудовано 30 коек для послеоперационного ухода, есть реанимация, операционная, палата интенсивной терапии, рентгеновский кабинет, родовая палата и лаборатория. Каждый день в лагерь доставляют цистернами 500 тысяч литров чистой воды, раздают около 8,1 тысячи порций еды.

Более 2 тысяч человек прошли лечение в новом полевом госпитале, в числе пациентов 45% — дети, треть которых младше 5 лет. В госпитале оказывают хирургическую помощь людям, которые отчаянно в ней нуждаются.

По оценкам Норвежского Красного Креста, в лагере «Аль-Холь» проживает около 2 тысяч человек, получивших ранения в результате применения оружия. Три самых распространенных заболевания в лагере — инфекции дыхательных путей, диарея и анемия.

Но и родовая палата полевого госпиталя не пустует: как сообщили ФАН в МККК, в ней под наблюдением врачей родился первый ребенок. Вместе с сотрудниками гуманитарной миссии мы желаем новорожденной малышке здоровья и надеемся, что ее судьба сложится благополучно, несмотря на обстоятельства, в которых она пришла в мир.

Напомним, сейчас в лагере «Аль-Холь» находится более 70 тысяч человек, по некоторым оценкам, две трети из них — дети. В ближайшие месяцы МККК намерен расширять объемы помощи совместно со своим партнером – Сирийским Арабским Красным Полумесяцем (САКП). МККК особенно озабочен положением детей, которые находятся в лагере без родителей или опекунов, а также других особо уязвимых людей. С начала 2018 года сотрудники МККК зарегистрировали в лагерях для перемещенных лиц на северо-востоке Сирии более 4384 человек, особо нуждающихся в помощи, в том числе не менее 3005 детей.