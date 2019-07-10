Военные РФ в Сирии зафиксировали два случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия

Дамаск, 10 июля. Российская сторона за прошедший день зафиксировала два нарушения прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкая — восемь. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России, опубликованном в среду на сайте ведомства.

По данным Минобороны, российские наблюдатели за 24 часа зафиксировали два случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Хама — 6, Алеппо — 1, Идлиб — 1», — говорится в документе.

Уточняется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в провинции Алеппо. В общей сложности выдано 500 продовольственных наборов.

Ранее российские военнослужащие в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям Хамурии в Восточной Гуте.