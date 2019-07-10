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Глава Генштаба ВС РФ прибыл в Баку на переговоры с командующим НАТО

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Глава Генштаба ВС РФ прибыл в Баку на переговоры с командующим НАТО

Баку, 10 июля. Глава Генштаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Баку, где проведет переговоры с верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе Тодом Уолтерсом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уолтерс занял этот пост в мае. Его предшественником был Кертис Скапаротти. До получения нового назначения Уолтерс командовал ВВС США в Европе и Африке, а также занимал пост командующего силами ВВС союзников, отвечая за воздушную и противоракетную оборону стран-участниц альянса. Под его командованием американские ВВС принимали участие в операциях в Афганистане и Ираке.

Первый телефонный разговор Герасимова и Уолтерса состоялся в июне. Военачальники обменялись оценками военно-политической ситуации в Европе, обсудили текущие отношения России и НАТО.

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