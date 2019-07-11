Сирийские волонтеры восстанавливают дорогу в северный Дамаск

Дамаск, 11 июля. На второй год после открытия въезда в Северный Дамаск была начата Национальная добровольная кампания для восстановления жизни в районах, пострадавших от терроризма, она проходит в сотрудничестве с рядом правительственных учреждений и общественных организаций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Ваэль аль-Хафьян, официальный представитель кампании «Сава Бтахра Ахла», заявил что он активно привлекает культуру волонтерской работы и коллективных действий в процесс восстановления, впоследствии эта работа оставит «отличительный след молодежи» на одном из самых важных въездов в столицу, как того желает каждый гражданин Сирии.

Аль-Хафьян отметил, что в этом году кампания началась с Дамаска, где команды добровольцев начали украшать въезд в Северный Дамаск длиной по семь километров по обеим сторонам шоссе. Все обломки, травы и мусор будут убраны, а тротуары и сады будут восстановлены путем добавления новой почвы и посадки деревьев.

«Наше послание миру заключается в том, что наша страна вернется с нашими руками, более красивыми и сильными, чем она была», — сказали многие из молодых добровольцев. Несмотря на высокие температуры, пыль и пыль, которые заполнили место, они продолжают убирать сухую траву и некоторые скопившиеся обломки.

В прошлом году эта кампания была нацелена на восстановление ряда школ, улиц, общественных площадей и клиник, пострадавших от терроризма, в ряде городов восточных и западных регионов, Забадани и Блоудана, а также в ряде районов старого города Алеппо.