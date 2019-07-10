Почти 70% украинцев одобряют Зеленского и критикуют Порошенко

Киев, 10 июля. Почти 70% украинцев положительно оценивают работу Владимира Зеленского на посту президента страны. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии.

Согласно данным на сайте КМИС, 67,8% заявили о своем положительном отношении к Зеленскому, еще 17% относятся к нему нейтрально, а 8% респондентов заявили о своем негативном отношении к политику. Определиться с ответом не смогли 7,1%.

Отметим, что участники опроса рассказали и о своем отношении к бывшему президенту страны Петру Порошенко. О негативной оценке его политической деятельности заявили 70,9% украинцев. Противоположное мнение выразили12,7% украинцев, 13,4% и еще 3% ответить затруднились.

Как отмечает РИА Новости, согласно опросу, проведенному в июне социологической группой «Рейтинг», половина жителей Украины отметили, что довольны деятельностью президента Зеленского. Порошенко и его команда, наоборот, возглавляют антирейтинг украинсих политиков.

Напомним, после официального вступления в должность 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные парламентские выборы. Они пройдут 21 июля. По мнению местных политологов, досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского «Слуга народа». По итогам голосования она может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.