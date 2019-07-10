Москва, 10 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, кто пытается поссорить Россию и Грузию. Она убеждена, что в этом кризисе заинтересованы третьи силы.

Матвиенко обратилась к жителям Грузии с просьбой не вестись на провокации «внешних сил», которые посягают на их общее с Россией прошлое, многовековую дружбу двух стран, передает «Газета.ru».

«Нагнетание антироссийской истерии в Грузии выгодно и третьим силам, — подчеркнула спикер Совета Федерации, — которые стремятся действовать по принципу «разделяй и властвуй».

За последний месяц в Грузии участились антироссийские провокации. Так, 20 июня грузинские радикалы и оппозиция вышли к парламенту в Тбилиси на митинги против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Из-за ухудшении обстанвоки в соседней стране президент РФ Владимир Путин с 8 июля приостановил авиасообщение с Грузией.

Вечером 7 июля на канале «Рустави 2» вышла авторская программа Георгия Габунии, выпуск которой он начал с оскорблений в адрес президента России. Нецензурная лексика в эфире звучала дольше минуты. Поступком ведущего были возмущены не только россияне, но и грузины, которые заявили, что он в первую очередь оскорбил своих земляков.

В Государственной думе РФ в связи с последними событиями предложили запретить импорт грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы. Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет вводить санкции из уважения к грузинскому народу.