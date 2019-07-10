Глава Роскачества рассказал, как инновации меняют агробизнес

Москва, 10 июля. Глава Роскачества Максим Протасов считает, что России суждено стать аграрной державой. Драйвером в сельском хозяйстве должны стать инновационные технологии, заявил Протасов.

«Длительное время к сельскому хозяйству у нас относились как к черной дыре. Но за последние 10-12 лет резко поменялась ситуация. Сейчас агробизнес достиг такого уровня, когда растет качество применяемых технологий. Убежден, что сельскому хозяйству суждено быть драйвером использования инноваций, робототехники», — заявил Протасов, выступая на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019) в Екатеринбурге.

Глава Роскачества отметил, что, по данным ООН, к 2050 году население мира составит 10 млрд человек. Чтобы его прокормить, нужно на 70% повысить уровень продовольствия, подчеркнул Протасов.

«Россия — вторая в мире страна по запасам пресной воды, третья в мире по запасам пашни. Но плотность населения низкая. Сочетание трех факторов говорит о том, что России суждено быть аграрной державой. Нам надо автоматизировать аграрное производство. Чтобы использовать имеющиеся ресурсы, нужны не люди, а процессы», — приводит слова главы Роскачества «Политика сегодня».

Глава ведомства рассказал, что в настоящий момент активно используются беспилотники. Еще в 2016 году рынок беспилотных летательных аппаратов оценивался в 900 млн долларов. В ближайшее время рынок вырастет в 30 раз. Беспилотники используются при посадке семян, обработке урожая.

«Другой тренд — обработка полей с помощью роботов. В 2017 и 2018 годах продано более 13 тысяч роботов для обработки полей. Это значимая цифра», — добавил Протасов.

Протасов отметил, что Роскачество внимательно следит за инновациями. Например, интернет вещей позволяет дистанционно контролировать состояние здоровья животных. Реализуется на так называемых умных фермах, которые активно развиваются в РФ. В таких фермах реже всего встречается превышение антибиотиков в продукции, добавил глава ведомства.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на GMIS-2019 в Екатеринбурге, назвал популизмом и мракобесием призывы отказаться от прогресса ради борьбы за экологию.