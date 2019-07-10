Песков опроверг инцидент с кортежем Путина в Екатеринбурге

Москва, 10 июля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на вопрос о девушке, якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа главы государства в Екатеринбурге, рассказал обстоятельства и детали визита.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило о том, что когда кортеж президента РФ уже отъехал от здания Уральского федерального университета (УРФУ), к нему бросилась девочка, президент якобы вышел из автомобиля и помог ей.

«Все не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, президентские доктора помогли девушке, и она вскоре пришла в себя. При этом он отметил, что глава государства отдельно остановился, чтобы пообщаться с жителями Екатеринбурга, передает РИА Новости.

«Вот как было на самом деле», — подытожил Песков.

Напомним, Путин 9 июля посетил с рабочим визитом Екатеринбург. Во время поездки глава государства принял участие в работе Глобального саммита производства и индустриализации GMIS — 2019. Лидер РФ также выступил с речью на пленарном заседании саммита, основной темой которого стало внедрение природоподобных технологий.