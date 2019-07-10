Соратник Навального проигнорировал закон «О противодействии коррупции», скрыв свои доходы

Санкт-Петербург, 10 июля. Петербургский муниципальный депутат Даниил Кен, который является соратником Алексея Навального, нарушил антикоррупционное законодательство, скрыв декларацию о доходах. Подобное игнорирование требований российского закона предполагает лишение депутатских полномочий.

Кен, который является депутатом в муниципальном округе «Морские ворота», обязан был предоставить декларацию о доходах до 1 апреля. Информацию должны были разместить на сайте МО в течение 14 дней после этого, однако декларации о доходах сторонника Навального там до сих пор нет. Не появились данные и на сайте Декларатор.орг, где размещены декларации коллег-депутатов Кена по муниципальному совету, сообщает «Фонд Бабла с коррупцией».

При этом самого скрывшего доходы мундепа не смущает, что он нарушил законодательство и проигнорировал принципы открытости власти. Даниил Кен по-прежнему претендует на участие в муниципальных выборах в Петербурге.

Напомним, ранее Даниил Кен помогал в псевдорасследовании, проведенном соратниками Навального, которые пытались убедить всех в том, что в Выборгском районе Петербурга подделывались подписи в поддержку исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. При этом после публикации фейка в Интернете сам Александр Беглов расставил все точки над i, заявив, что подписи, собранные среди его сторонников в Выборгском районе, не будут сдаваться в избирком, а правдивость вбросов сторонников Навального должна проверить полиция.

Отметим, что подделкой подписей не гнушаются как раз сами последователи блогера. Так, ранее работник «фермы подписей» рассказал, как подделывал листы за кандидата в депутаты Московской городской Думы Любовь Соболь. Также фальсификацией на выборах в Мосгордуму занималась команда Дмитрия Гудкова, которая подделывала подписные листы, чтобы протолкнуть в депутаты своего кандидата Александра Соловьева.