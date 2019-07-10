Социологи выяснили, чего украинцы ждут от Зеленского

Киев, 10 июля. Примерно 33% граждан Украины ждут, что за первые сто дней своего президентства Владимир Зеленский начнет прямые переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии (КМИС).

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Украинцам задали вопрос, каких действий от главы государства им хотелось бы увидеть за указанный период. Так, 42,8% опрошенных указали, что хотели бы снижения тарифов на коммунальные услуги. Чуть больше 36% украинцев проголосовали за снятие неприкосновенности с депутатов, судей и президента.

Кроме того, 33% респондентов хотят, чтобы Зеленчикй начал прямые переговоры с республиками Донбасса, следует из опроса КМИС.

Также 31,4% граждан ожидают, что президент ускорит расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений в стране. Сокращение заработных плат топ-чиновникам поддерживают 17,6% украинцев.

Социологический опрос проводился с 25 июня по 7 июля текущего года на всей территории Украины. Опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность не превышает отметки в 3,3%.

Ранее Зеленский выразил надежду, что гражданская война на Украина завершится через год. Глава государства верит, что киевские власти движутся к устойчивому прекращению военных действий в Донбассе.

Гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР объявили о независимости, а Киев начал военные действия против республик Донбасса. Вопрос урегулирования конфликта решается на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти регулярно нарушают все договоренности.