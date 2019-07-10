Актер Рип Торн скончался в США

Вашингтон, 10 июля. Американский актер Элмор Руал Торн-младший, более известный как Рип Торн, скончался на 89-м году жизни в США. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на пресс-атташе актера.

По данным телеканала, актер, получивший премию «Эмми» за роль в сериале «Шоу Ларри Сандерса», скончался в родном городе Лейквилл, штат Коннектикут. Причина смерти Торна не раскрывается, сообщает «Газета.ру».

За свою карьеру Рип Торн сыграл в 179 проектах. Популярность ему принесла роль агента Z в фильме «Люди в черном», а также роли в фильмах «Убрать перископ», «Вышибалы» и других. Также Торн сыграл в таких известных картинах, как «Царь царей», «Сладкоголосая птица юности» и других. За роль в фильме «Кросс-Крик» актер был номинирован на премию Оскар как лучший актер второго плана.