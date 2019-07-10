ВМФ РФ получит несколько подлодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А» в 2020 году

Санкт-Петербург, 10 июля. Военно-морской флот РФ в течение двух лет получит многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» и атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проекта 955А «Борей-А». Об этом сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«У предприятия напряженная сдаточная программа. В этом году «Севмаш» передаст Военно-морскому флоту АПЛ «Князь Владимир», на следующий год — еще несколько кораблей проектов «Ясень-М» и «Борей-А», — заявил Будниченко в комментарии ТАСС на полях Международного военно-морского салона.

Глава «Севмаша» уточнил, что корабли проектов «Ясень-М» и «Борей-А» в текущем году проходят заводские испытания. После завершения заводских ходовых испытаний начнутся государственные испытания.

«Севмаш» уже построил и сдал ВМФ РФ три стратегические подлодки базового проекта 955 «Борей»: корабль «Юрий Долгорукий» вошел в состав Северного флота, а корабли «Александр Невский» и «Владимир Мономах» – в состав Тихоокеанского. Головная подлодка проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» будет передана флоту в декабре текущего года. Еще четыре подлодки проекта 955А будут построены до 2023 года.

Будниченко отметил, что «Севмаш» пока не планирует строительство атомных подводных лодок типа «Борей-К», которые могут быть использованы как носители крылатых ракет. Ранее «Севмаш» также передал флоту АПЛ проекта 885 «Ясень» — «Северодвинск», она была передана в состав Северного флота.