Вассерман объяснил, почему США не поддержат борьбу РФ с прославлением нацизма

Интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что первая поправка в конституции США не позволяет Вашингтону поддержать резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал Соединенные Штаты Америки пересмотреть свою позицию по вопросу борьбы с героизацией нацизма.

«Ежегодно Россия инициирует в ООН принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Во всем международном сообществе осталось только две страны, которые голосуют против — США и Украина. Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, очередь — за Вашингтоном», — говорится в статье Антонова для журнала The National Interest.

Российский дипломат также напомнил, что в 2020 году исполняется 75 лет со дня разгрома нацистской Германии. По его же словам, в США немало мест, которые напоминают об общей для народов Советского Союза и Соединенных Штатов истории борьбы с нацизмом. В XXI веке, как говорит посол, недопустимы такие явления, как «марш нацистов и коллаборационистов на улицах европейских городов». Именно по этой причине Антонов призвал прекратить сносить памятники борцам с фашизмом на Украине, в странах Балтии и Польше.

«Политика толерантности по отношению к неонацистам недопустима», — добавил Антонов.

Он также выразил разочарование тем фактом, что в США есть неонацистские организации, «прячущиеся» за первой поправкой к Конституции страны, устанавливаются памятники виновным в этнических чистках «героям» и их пособникам. К слову, именно первая поправка не дает руководству Соединенных Штатов Америки изменить свое отношение к проблеме, о которой говорит Антонов. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил политический эксперт, знаток, интеллектуал Анатолий Вассерман.

«Рассчитывать на изменение американской позиции по этому вопросу не стоит по очень простой причине: первая поправка к Конституции Соединенных государств Америки запрещает правительству издавать законы, ограничивающие свободу слова. В том числе эта поправка разрешает то, что сами американцы называют hate speech (речь ненависти). Другое дело, что преступления совершенные под воздействием таких речей американцы традиционно карают намного строже, чем сходные же преступления, но совершенные по иным мотивам», — утверждает собеседник ФАН.

Для американцев голосование за какую бы то ни было поправку, ограничивающую свободу слова, это нарушение Конституции. Однако сами авторы первой поправки мотивировали ее появление правом каждого человека располагать всеми сведениями, необходимыми ему для принятия решения. То есть по изначальному замыслу отцов основателей свобода слова не означает ни свободу лжи, ни свободу этих самых речей ненависти.

«Поскольку отфильтровать такую информацию от всякой пурги и чуши довольно трудно, явочным порядком свобода слова распространилась на все подряд и это вызывает в американской юридической практике много сложностей и противоречий, общего решения для них пока не придумано, но, во всяком случае, то, что США регулярно голосуют против этой резолюции вовсе не означает, что они поощряют и культивируют нацизм, это скорей именно чисто формальное обстоятельство, связанное с тем, что они пока не знают, какие слова подпадают под понятие свободы слова, а какие нет», — говорит Анатолий Вассерман.

Другое дело Украина — там изначально, с момента провозглашения независимости, господствуют силы, готовые «укладывать Россию под кого угодно, в том числе и под заведомых преступников».

«А государственный переворот 22 февраля 2014 года вообще привел к власти нацистских террористов и теперь они естественно голосуют против этой резолюции, понимая, что она направлена против них», — заключил эксперт.

Напомним, представители Соединенных Штатов Америки регулярно голосуют в ООН против предлагаемых Россией резолюций, осуждающих героизацию нацизма. Такие документы в организации принимают каждый год, начиная с 2005 года, причем последние несколько раз против высказывались лишь США и Украина.