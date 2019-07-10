Украинцам не понравился «новый формат» празднования Дня независимости от Зеленского

Киев, 10 июля. Граждане Украины подали петицию, адресованную президенту страны Владимиру Зеленскому, с просьбой пересмотреть свое решение и все же провести военный парад в День независимости. Документ зарегистрирован на сайте украинского президента.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отменил военный парад, который должен был пройти 24 августа. Свое решение президент Украины объяснил высокой стоимостью этого мероприятия. Зеленский предложил провести празднование в «новом формате» и направить 300 миллионов гривен (около 11,5 миллиона долларов) не на парад, а на премии военным.

«Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции. Прошу президента Украины Владимира Зеленского не прислушиваться к советникам и пересмотреть решение о проведении военного парада ко Дню Независимости Украины 24 августа 2019 года», — говорится в тексте петиции, поданной украинцами.

Авторы обращения отмечают, что украинские военные и ветераны заслуживают внимания и уважения. Украинцы напомнили Зеленскому, что проведение парадов является символом «силы и непреодолимости украинского войска». Кроме того, авторы петиции считают, что парад — это «демонстрация достижений военно-промышленного комплекса» Украины и «акт почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью…страны».

Петицию, зарегистрированную 9 июля, поддержали уже более 750 украинцев. Чтобы Владимир Зеленский рассмотрел обращение, петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца.

Отметим, что бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену военного парада. Порошенко заявил, что парад — это событие позволяющее народу «отдать дань и уважение своей армии».