Чита, 10 июля. Жительница Читы угнала автомобиль таксиста, чтобы доехать до дома, сообщили в главном управлении МВД РФ по городу.

Сообщение об угоне поступило в отдел полиции «Северный». Водитель такси заявил, что женщина угнала у него иномарку Honda Fit.

«Сотрудники полиции установили, что в ночное время водитель забрал клиентку и по пути заехал по своим делам в магазин, оставив женщину в машине, — рассказали в правоохранительных органах Читы. — Вернувшись через некоторое время, свое транспортное средство он не обнаружил, после чего обратился в полицию».

Как оказалось, угонщицей была 40-летняя жительница микрорайона города «Царский». Женщина заявила, не дождавшись таксиста, села за руль автомобиля и доехала до дома, оставив транспорт возле своего подъезда.

По факту угона иномарки было возбуждено уголовное дело. Жительнице Читы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — констатировали в городской полиции.

На прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали четырех парней, которые угнали раритетный «Москвич-412» в Югре Кемеровской области. Молодые люди покатались на автомобиле, а затем бросили его в реке.