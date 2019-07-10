Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории

Монако, 10 июля. Мобильная сеть 5G стала доступна на всей территории Монако. Об этом сообщает в среду информационное агентство France Presse со ссылкой на заявление главы компании Monaco Telecom Этьена Франзи.

Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране. Аппаратура сети разработана и установлена китайской корпорацией Huawei, сообщает «МИР24».

Ранее вице-премьер России Максим Акимов на полях Шестого российско-китайского ЭКСПО заявил, что первыми российскими городами, в которых появятся коммерческие сети 5G, станут столица, Петербург и Казань. Он объяснил, что для начала 5G будут созданы там, где они востребованы.

«Спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность», — обратил внимание Акимов.

Он уточнил, что этим условиям соответствуют мегаполисы.

Как сообщал заместитель руководителя департамента информационных технологий российской столицы Александр Горбатько, к 2021 году сеть 5G может целиком покрыть Москву.