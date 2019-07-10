В Совфеде назвали «уродом» автора идеи снести памятник погибшим под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. С такой, скажем прямо, «нестандартной» идеей выступил немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела газеты Die Welt. В Совете Федерации РФ резко раскритиковали это предложение.

В авторской колонке к годовщине Курской битвы Келлерхофф сообщил читателям, что памятная часовня в память о погибших на Прохороском поле «должна быть немедленно снесена», поскольку там якобы не было крупного сражения, а Красная армия не одержала серьезной победы. Свои умозаключения немецкий журналист основывает на неких фотографиях, которые якобы подтверждают его мнение.

Эти «изыскания» эмоционально прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, полковник запаса, участник Афганской войны Франц Клинцевич.

«Тренд задан не этими людьми — это обезьяны, которые копируют своих хозяев, получая указания и деньги», — охарактеризовал Клинцевич немецкого журналиста в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению российского сенатора, тренд задается политикой Соединенных Штатов, которые, почти не испытав ужаса войны на своей территории, извлекали выгоду из обеих мировых войн.

«Не имея собственной истории, они теряются перед российской историей, перед историей европейских стран, — размышляет Клинцевич о США. — А когда говорим о России, о Руси — мы говорим о духе, о том, что нас хранит. Это вера, это духовность, это верность семье, семейным и историческим традициям, предначертаниям».

Что касается памятника погибшим под Прохоровкой, то у Франца Клинцевича с этим местом связаны собственные яркие воспоминания.

«Я несколько раз бывал в храме на Прохоровском поле, и когда я зашел туда первый раз, меня поразило, что там немного икон, а главная «икона» — это выбитые на мраморе имена погибших солдат всех национальностей, со всех концов Советского Союза…»

Клинцевич рассказал, что в одно из посещений этого места вместе с ним в храм зашел генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир Мансуров, который нашел в списках своего родного дядю, погибшего в танковом бою на Прохоровском поле.

«Он заплакал и, не будучи православным, поставил свечи перед всеми иконами, — вспоминает Клинцевич. — Вы понимаете, что этот урод (немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф) хочет у нас забрать?!»

По словам члена комитета Совфеда, именно в этом храме он, уже в зрелом возрасте, будучи атеистом, принял решение креститься.

«У нас сегодня пытаются эту духовность забрать, оторвать нас от корней, заставить забыть, что мы все [граждане бывшего СССР] — один народ, с единой историей, общей культурой. США понимают, что взять Россию с оружием невозможно, мы набьем морду любому и поставим [агрессора] на место. Нас можно только разложить изнутри, разрушив наши скрепы. И одна из таких скреп — Прохоровское поле. Но никому не удастся отнять это у нас», — говорит российский сенатор.

Полностью интервью с Францем Клинцевичем на эту тему читайте на сайте Федерального агентства новостей в ближайшее время.

Бой под Прохоровкой в ходе Курской битвы считается самым крупным танковым сражением Второй мировой войны. Сражение произошло 12 июля 1943 года в районе станции Прохоровка. В память о погибших в этом сражении в 1995 году к 50-летию Победы на Прохоровском поле был открыт памятник Победы — Звонница и храм апостолов Петра и Павла. Сейчас там музей-заповедник.