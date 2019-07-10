Украинские туристы пришли поддержать грузинский протест

Девятого июля перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели вновь возобновилась акция протеста, которая выглядит как абсолютная агония оппозиции. В такой обстановке протестующие рады каждому новому лицу, поэтому их неподдельный восторг вызвало появление на акции двух украинцев с национальным флагом.

Митинги на проспекте Руставели проходят уже более 20 дней подряд. Их главное требование остается неизменным — это отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Участники акции обвиняют его в превышении силы полицией во время разгона акции в первый день протестов, 20 июня.

Тем не менее власти не намерены выполнять требование манифестантов и «сдавать» Гахарию — они считают, что глава МВД, наоборот, сработал крайне профессионально, предотвратив очередной переворот в стране.

Впрочем, для организаторов митингов такая позиция — огромное подспорье, поскольку она дает им хотя бы какой-то повод митинговать под стенами парламента. А также сохранять необходимый градус напряжения в Тбилиси. При этом уже очевидно, что число сторонников оппозиционной «бузы» тает с каждым днем — так, на вчерашней акции собралось не более 300 человек, большинство из которых явно пришли скоротать свободное время.

Несмотря на то, что к собравшимся истово обращались видные общественные деятели и действующие политики, особенного энтузиазма их выступления уже не вызывали. Некоторым из них вяло хлопали, остальных провожали полным молчанием. Дело в том, что после отвратительного телевыступления Георгия Габунии многие грузины осознали, что у нынешней оппозиции, дующей с ним в одну дуду, «берегов нет». И перестали ходить на митинги возле парламента даже из любопытства.

Как сообщила Федеральному агентству новостей одна из женщин, пришедших к парламенту, после этого ей неприятно слушать призывы «разорвать с Россией» и «снять путинскую оккупацию» на фоне того, что практически каждый второй оратор в той или иной форме пытается оправдать Георгия Габунию.

«Мне кажется, это не по-человечески, и на этом фоне все разговоры о свободе, которые ведут оппозиционеры, звучат фальшиво», — сообщила Нана, жительница Тбилиси. «Мы считаем очень важным дать правильную оценку всему, что произошло на телеканале «Рустави 2», и это должны сделать профессионалы», — заявил один из организаторов Гега Салуквадзе местным журналистам.

Как заметили корреспонденты ФАН, на митинге собралось так мало народу, что полиция даже не стала, вопреки традиции, перекрывать центральный проспект Тбилиси. Однако поддержка организаторам из числа «саакашвилевских грантоедов» пришла неожиданно.

На площади появились парень в девушкой, которые держали в руках украинский флаг. Они оказались туристами с Западной Украины, из Тернопольской области. Вокруг них сразу же засуетились как журналисты местных каналов, так и организаторы митинга.

«Мы очень рады, что приехали в тот момент, когда число россиян в Тбилиси резко сократилось из-за отмены авиасообщения. Без них тут намного легче дышать, и свободного пространства больше, — говорил оптимистичный бородач Богдан, придурковато глядя в камеру. — Мы очень рады, что наконец-то появилась страна, в которой можно полноценно отдохнуть украинцам. И мы приглашаем всех наших друзей приезжать в Грузию, свободную от российского духа».

На Богдане была белая футболка с контурами Крыма и надписью «I'll be back».

Это чрезвычайно воодушевило окружавших нас грузин, которые спрашивали у украинца:

— Так вы уверены, что Крым вернется на Украину? — В этом нет никаких сомнений, он был и будет нашим, — отвечал молодой человек. — Мы хотели поддержать наших грузинских друзей, борющихся за свободу своей страны, и поэтому мы пришли сюда с нашим национальным флагом. Здесь мы чувствуем воздух свободы — тот самый, который был в Киеве в 2014 году, — сообщила его девушка Татьяна, похожая на злую русалку. — Мы надеемся, что пример украинского Майдана вдохновит участников грузинских протестов на более решительные действия.

О том, какие последствия принесла самим украинцам победа пресловутого Майдана, Татьяна предпочла не упоминать. Впрочем, энтузиазма от прихода «украинских единомышленников» у участников протеста в итоге хватило ненадолго. Спустя полчаса многие из них откровенно заскучали и начали расходиться по домам.

Организаторы протестов пообещали на следующий день установить перед парламентом большой тент, в котором якобы будет организована «рабочая зона» — для тех, кто желает продолжать бузу без отрыва от производства. Впрочем, по мнению экспертов, даже такие меры вряд ли помогут грантоедам поддержать неуклонно сокращающуюся численность людей на митингах.