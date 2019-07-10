Симферополь, 10 июля. Уроженца Севастополя Степана Резуника, задержанного украинскими силовиками по подозрению в участие в крымском народном ополчении, содержат в нечеловеческих условиях. Об этом рассказала его жена Ирина Резуник.

По ее словам, у него возникли проблемы со здоровьем. Жена задержанного на Украине россиянина заявила о плохих условиях его содержания. Как пишет РИА Новости, в камере, где содержится Резник, 27 человек. Его здоровье ухудшается. По словам жены, ее супруга заставляют признаться, что он гражданин Украины, но он «стоит на своем, что закон не нарушал и он россиянин».

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что украинские власти обязаны освободить жителя Севастополя Степана Резуника.

Резуника задержали при пересечении государственной границы в контрольно-пропускном пункте «Каланчак» Херсонской области якобы по подозрению в участии в нелегальных вооруженных формированиях. По словам его супруги, они занимались исключительно волонтерской работой. Позднее его дочь записала видеообращение к шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить отца.

Как отметил Молохов, если киевское руководство не отпустит Резуника, этот вопрос вынесут на международный уровень.

Помимо этого, данный вопрос поднимут в следующем месяце на сессии Совета по правам человека Организации объединенных наций в Швейцарии. Также российская сторона обратится в ЕСПЧ и рабочую группу ООН по противоправным задержаниям, уточнил он.

Он также подчеркнул, что никто не даст в обиду жителей российского полуострова, удерживаемых на Украине по политическим причинам.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».