Разработчик рассказал о главной проблеме создания анаэробной установки

Москва, 10 июля. Проблема в разработке анаэробной энергетической установки сводится к отсутствию решения по утилизации тепла при производстве водорода на борту подлодки. Об этом рассказал в в интервью РИА Новости глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

«Одной из главных физических проблем, которую пока не удается решить — это утилизация тепла», — отметил он.

Филиппов объяснил, что была выбрана водородная технология, смысл которой заключается в том, что должен производиться риформинг получения водорода из, к примеру, углеводородного топлива или природного газа. При этом он обратил внимание, что баллоны с природным газом не особо пригодны для субмарин.

По его словам, для надводных кораблей эта проблема решаема. Он привел в качестве примера Швецию, где автобусы ходят на водородном топливе давно. Однако, указал он, водород хранится на борту, а на подводной лодке ему необходимо вырабатываться.

«Каждый год появляются новые решения, но пока ответа нет. Это научный поиск. Никто реально именно такую установку в мире не делал», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Россия предложила Индии совместно строить подлодки и оснащать их «БраМосами».