Разработчик раскрыл концепцию нового российского авианосца

Москва, 10 июля. Новая концепция российского авианосца позволяет размещать на нем морские бепилотники. Об этом сообщил руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

По словам Филиппова, на борту нового авианосца ВМФ можно будет разместить более 40 самолетов и вертолетов. Также руководитель Крыловского государственного научного центра сообщил в интервью РИА Новости, что не исключает размещения на кораблях новейших российских морских палубных беспилотников типа «Охотник».

Напомним, тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» презентовали на выставке «Армия-2019». Российский БПЛА впервые поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова в начале весны 2019 года. Первый полет беспилотника, разработкой которого занимается «Сухой», запланирован на этот год.

По информации СМИ, взлетный вес «Охотника» составляет 25 тонн, из которых 2,8 тонны приходятся на вооружение. Размах крыла беспилотника равен примерно 19 метрам, а длина машины может достигать 14 метров.

Ранее политолог Андрей Иванов назвал развитие боевых роботов одним из самых важных направлений в оборонной сфере. А военный эксперт Юрий Лямин считает проект «Охотник» весьма интересным тяжелым ударным БПЛА. Лямин предполагает, что беспилотник предназначен, в первую очередь, для прорыва вражеской ПВО, ее подавления и нанесения ударов по хорошо защищаемым объектам противника.