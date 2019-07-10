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На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего

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На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего

Санкт-Петербург, 10 июля. Дизайн подлодок будущего будет сильно отличаться от существующих на данный момент субмарин, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин на полях Международного военно-морского салона.

Журналисты поинтересовались у эксперта, ведет ли его центр работу по разработке концепт-проектов перспективных подлодок. Половинкин ответил утвердительно, добавив, что они будут похожи на «безэкипажные летающие тарелки».

«Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин, — приводит его слова ТАСС. — Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными».

По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.

«Там специалисты одного из наших отделений предложили варианты принципиально новых обводов корпуса», — констатировал он.

На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего

Половинкин также добавил, что разработки направлены на снижение уровня шума, обеспечение максимальной скрытности. По его мнению, существующий внешний вид не может обеспечить эти характеристики в полной мере.

«Сегодня мир стоит на пороге отхода от традиционных обводов корпусов подводных лодок. Мы не в стороне от этого процесса, — резюмировал специалист. — И, конечно, у нас есть кое-какие разработки, но они еще сегодня проходят этап осмысления».

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