На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего

Санкт-Петербург, 10 июля. Дизайн подлодок будущего будет сильно отличаться от существующих на данный момент субмарин, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин на полях Международного военно-морского салона.

Журналисты поинтересовались у эксперта, ведет ли его центр работу по разработке концепт-проектов перспективных подлодок. Половинкин ответил утвердительно, добавив, что они будут похожи на «безэкипажные летающие тарелки».

«Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин, — приводит его слова ТАСС. — Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными».

По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.

«Там специалисты одного из наших отделений предложили варианты принципиально новых обводов корпуса», — констатировал он.

Половинкин также добавил, что разработки направлены на снижение уровня шума, обеспечение максимальной скрытности. По его мнению, существующий внешний вид не может обеспечить эти характеристики в полной мере.