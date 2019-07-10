Зеленский за сутки отправил в отставку 70 глав районных администраций

Киев, 10 июля. Шестой президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 71 главу районных государственных администраций в течение одного дня. Соответствующие распоряжения опубликовано на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что поводом для массового увольнения стало «завершение срока полномочий президента Украины», то есть пятого главы страны Петра Порошенко.

Как подчеркнули в штабе Зеленского, отправлены в отставку 10 глав районных администраций в Винницкой области, восемь — в Волынской, три — в Донецкой, один — в Днепропетровской, два — в Житомирской, три — в Закарпатской, 10 — в Кировоградской, а также пять — во Львовской.

Ранее Зеленский по согласованию с Верховной радой уволил большинство глав областных государственных администраций и приступил к назначению новых. В команде украинского президента заявляли, что избрание глав администраций будет проходить на четкой и прозрачной конкурсной основе, но из-за дефицита времени от этой инициативы отказались.

Как ранее сообщал НСН, Зеленский призвал главу правительства Украины Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД страны Павла Климкина. Отмечалось, что это решение было принято после того, как дипломатическое ведомство не проинформировало главу государства о ноте министерства иностранных дел России, касающейся освобождения моряков ВМСУ, и ответе с украинской стороны.