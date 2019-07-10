Самолет-разведчик ВВС Британии приблизился к российской границе

Москва, 10 июля. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Bombardier Global Express Sentinel R.1 приблизился к российской границе. Такую информацию предоставил портал Plane Radar.

Сближение британского самолета-разведчика с границей России произошло около черноморского побережья. Bombardier Global Express Sentinel R.1 пролетел на расстоянии в 66 километров от береговой линии.

Как показал Plane Radar, в 7.40 часов по московскому времени самолет радиоэлектронной разведки завершил миссию и направился на аэродром базирования.

Стоит отметить, что в последние месяцы иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности США, все чаще появляются у российских границ. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от баз ВС РФ в Сирии.

Американские власти отказываются прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на неоднократные призывы министерства обороны России.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, комментируя воздушную разведку у российских границ ВВС Британии, в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что рубежи страны находятся под надежной защитой: в случае необходимости в воздух будут подняты самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.