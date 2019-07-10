Эрдоган объяснил покупку российских С-400

Анкара, 10 июля. Турция планирует использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на республику будет совершено нападение. Об этом заявил журналистам турецкий лидер Тайип Эрдоган на борту самолета в ходе возвращения из Боснии и Герцеговины.

«Некоторые задаются вопросом, почему мы приобретаем С-400, делаем такую инвестицию. Если нам будет необходимо, то мы будем в праве их использовать. Если кто-нибудь на нас нападет, то мы задействуем эти системы ПВО», — объяснил покупку С-400 турецкий президент.

Эрдоган вновь заявил о намерениях Анкары участвовать с российской стороной в совместном производстве С-400. Глава Турции также выразил надежду на то, что Анкара и Москва перейдут к совместному производству, поскольку на сегодняшний день никаких проблем в этом вопросе нет.

Как сообщал «ФедералПресс», Соединенные Штаты предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее американская сторона предупреждала Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Вашингтон может отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

Ранее, как отмечало издание Infox.ru, военный эксперт Дмитрий Егорченков объяснил, почему Штаты выступают против сделки между Москвой и Анкарой по С-400.