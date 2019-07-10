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Технологии

Российские поезда могут оснастить прозрачными дисплеями вместо остекления

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Российские поезда могут оснастить прозрачными дисплеями вместо остекления

Москва, 10 июля. Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Российские поезда могут оснастить прозрачными дисплеями вместо остекления. Отмечается, что опытный образец был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая проходит в Свердловской области с 8 по 11 июля.

Как пишет РИА Новости, LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, а российская компания отвечает за производство рабочей поверхности дисплея. Как объяснили представители Ростеха, при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. По словам разработчиков, пока наибольшую заинтересованность проявили компании-производители транспорта, в частности — железнодорожного.

Ранее сообщалось, что РЖД изучает возможность оснащения пассажирских вагонов капсулами и пространствами-трансформерами, об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.

Белозеров отметил, что у пассажиров поездов «должно быть индивидуальное пространство». Для решения этого вопроса рассматривается несколько вариантов. Не исключено, что «на базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта». Некое пространство-трансформер, капсульного типа, которое можно было бы «формировать индивидуально под себя».

Глава РЖД напомнил, что компания разрабатывает новые концепции пассажирских вагонов, проекты «2019» и «2020». Главным их отличием станет удобство и комфорт.

В российских поездах могут появиться капсульные места и пространства-трансформеры

Напомним, «Газета.ру» сообщала, что правительство выделило 2,1 миллиарда рублей из бюджета на финансирование части затрат по производству пассажирских вагонов. Это позволит обеспечить до 2022 года производство не менее одной тысячи пассажирских вагонов.

В начале августа 2018 года стало известно, что дочка РЖД «Федеральная пассажирская компания» планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов в отдельный экономкласс.

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