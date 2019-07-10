Москва, 10 июля. Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Российские поезда могут оснастить прозрачными дисплеями вместо остекления. Отмечается, что опытный образец был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая проходит в Свердловской области с 8 по 11 июля.

Как пишет РИА Новости, LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, а российская компания отвечает за производство рабочей поверхности дисплея. Как объяснили представители Ростеха, при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. По словам разработчиков, пока наибольшую заинтересованность проявили компании-производители транспорта, в частности — железнодорожного.

Ранее сообщалось, что РЖД изучает возможность оснащения пассажирских вагонов капсулами и пространствами-трансформерами, об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.

Белозеров отметил, что у пассажиров поездов «должно быть индивидуальное пространство». Для решения этого вопроса рассматривается несколько вариантов. Не исключено, что «на базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта». Некое пространство-трансформер, капсульного типа, которое можно было бы «формировать индивидуально под себя».

Глава РЖД напомнил, что компания разрабатывает новые концепции пассажирских вагонов, проекты «2019» и «2020». Главным их отличием станет удобство и комфорт.

Напомним, «Газета.ру» сообщала, что правительство выделило 2,1 миллиарда рублей из бюджета на финансирование части затрат по производству пассажирских вагонов. Это позволит обеспечить до 2022 года производство не менее одной тысячи пассажирских вагонов.

В начале августа 2018 года стало известно, что дочка РЖД «Федеральная пассажирская компания» планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов в отдельный экономкласс.