Росконтроль назвал лучшую марку вареников с картофелем и грибами

Москва, 10 июля. Специалисты Росконтроля проверили вареники с картофелем и грибами на соответствие требованиям к качеству. Претензий у экспертов не возникло только к одной марке.

В рамках исследования сотрудники Росконтроля закупили вареники семи брендов: «От Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники» (фабрика «Уральские пельмени»), «Сибирская коллекция», «От Ильиной», Globus и «Морозко». Специалисты проверили вареники по более чем 40 параметрам. Вся продукция тестировалась на содержание консервантов и соответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Также эксперты изучали потребительские свойства, например, толщину теста.

В результате Росконтроль рекомендовал к покупке только вареники с картофелем и грибами марки Globus. Продукцию, выпускаемую под брендами «Цезарь», «Братцы вареники», «От Палыча», «Морозко» и «От Ильиной», эксперты занесли в «черный список», поскольку у этих образцов показатель количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превысил безопасные нормы. Кроме того, в варениках «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция» и «Морозко» сотрудники Росконтроля обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Также в продукции торговых марок «Цезарь» и «Морозко» было выявлено повышенное содержание дрожжей.

«Такое количество нарушений обязательных требований безопасности говорит о несоблюдении санитарных норм на предприятии и недостаточном контроле. Покупатели должны помнить о необходимости соблюдать режим термической обработки продуктов. Дрожжи разрушаются при нагревании. БГКП погибают при +60 градусах за 15 минут, между тем производители рекомендуют варить вареники 4–6 минут», — предупреждает специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Елена Менячихина.

Также эксперты протестировали продукцию на устойчивость к варке. Тесто не порвалось только у вареников марок «От Ильиной» и Globus. Хуже всего при этой проверке себя показала продукция «Морозко» и «Цезарь».

Сотрудники Росконтроля продегустировали вареники и отметили, что продукция всех торговых марок имеет приятный вкус и аромат. При этом меньше всего начинки оказалось в варениках «Морозко» и «Цезарь».

Эксперты обратили внимание и на стоимость исследованной продукции. Самыми дешевыми из закупленных Росконтролем стали вареники с картофелем и грибами марки «Братцы вареники» (173,5 рубля за килограмм). Этот товар оказался в «черном списке». Самыми дорогими стали вареники марки «Сибирская коллекция» (406,9 рубля за килограмм). Они попали в список товаров с замечаниями.

Ранее Росконтроль назвал лучшие марки вареников с вишней. Все исследованные образцы были признаны безопасными.