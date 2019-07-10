Число госпитализированных после паводка в Иркутской области выросло до 486 человек

Иркутск, 10 июля. До 486 человек возросло число госпитализированных после наводнения в Иркутской области.

Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МЧС, при этом уточнив, что вспышек инфекционных болезней не зафиксировано, а уровень заболеваемости не превышает обычных показателей.

В настоящее время, региональные власти, дабы избежать распространения болезней, проводят дезинфекцию источников водоснабжения и водопроводных сетей в объектах эпидемиологического риска и частных домах.

Как напоминает «Газета.ru», из-за паводка в Иркутской области режим чрезвычайной ситуации был введен Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском муниципальных районах региона.

В общей сложности в зону бедствия попали более 100 населенных пунктов, было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Жертвами паводка стали 24 человека, общее число пострадавших — более 37 тысяч граждан.