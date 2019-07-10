Москва, 10 июля. Федеральная служба исполнения наказаний России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека по поручению президента РФ Владимира Путина подготовили предложения по улучшению ситуации в следственных изоляторах. Об этом рассказали в пресс-бюро ФСИН.

Ранее российский лидер поручил разработать инициативы по улучшению ситуации в российских СИЗО по итогам прошедшего 11 декабря 2018 года заседания СПЧ и представить до 1 июля 2019 года. Министерству юстиции, уполномоченному по правам человека в России и главам регионов РФ тем временем было поручено представить предложения по формированию комиссий по вопросам помилования.

ФСИН и СПЧ подготовили предложения для улучшения ситуации в российских СИЗО. В числе инициатив — предоставление права руководителям СИЗО отказывать в приеме подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их минимальной нормой санитарной площади в камере, которая составляет четыре квадратных метра.

Кроме того, ведомства предлагают внести в законодательство пункт, по которому осужденного, содержащегося под стражей, по решению ФСИН России смогут перевести из СИЗО одного региона в соответствующее учреждение другого российского субъекта. Такие меры будут приниматься при дефиците мест. При этом осужденный сможет дать апелляционную жалобу посредством видео-конференц-связи.

ФСИН и СПЧ предлагают дополнить Уголовно-процессуальный кодекс нормой, согласно которой срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не сможет превышать полгода и лишь в исключительных случаях может продлеваться по решению суда.

Ведомства считают, что нельзя заключать под стражу женщин, имеющих детей до трех лет, беременных и инвалидов I и II групп (за исключением подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений).

При этом для граждан другого государства специалисты предложили принудительную высылку за пределы РФ в качестве нового вида уголовного наказания. Это наказание будут применять как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, либо меры уголовно-правового воздействия.