СМИ узнали о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

Москва, 10 июля. Авиационное сообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИД Российской Федерации.

По имеющимся данным, Москву удовлетворила реакция грузинских властей на нецензурные высказывания телеведущего и журналиста Георгия Габунии в адрес России. В дипломатическом ведомстве страны отметили, что если «русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление полетов.

Помимо этого, пишет «Ъ», Москва в обозримом будущем готова вернуться к теме отмены визового режима для граждан Грузии. В министерстве сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ об отмене виз с Грузией был проработан, оставалась последняя стадия — его подписать. В МИД также считают, «все можно будет развернуть назад», если ситуация не усугубиться.

Накануне российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения экономических рестрикций, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Кроме того, глава государства не увидел рациональности в уголовном преследовании оскорбившего российские власти журналиста, пишет «Царьград».

Власти Грузии поприветствовали «единственное и правильное» заявление Путина.

Напомним, 7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президент РФ. Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии. Так, глава республики Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на «провокацию радикальных сил».

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ российский лидер подписал в июне после волны антироссийских массовых протестов в Тбилиси.