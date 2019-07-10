Норильск,10 июля. Власти заполярного Норильска на севере Красноярского края назвали регулярным летним явлением нашествие крыс. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Власти Норильска не удивило нашествие крыс в городе. Отмечается, что, несмотря на это, руководство населенного пункта приняло меры и усилило меры по борьбе с грызунами.

Ранее местные средства массовой информации заявили, что грызуны продолжают «атаковать жителей Норильска». Они уточнили, что город находится на грани чрезвычайной ситуации. Одной из причин нашествия журналисты назвали бытовые отходы.

Как говорится в ответе властей, управляющие компании удвоили количество работ по дератизации. Как пишет РИА Новости, при этом в администрации не считают ситуацию критической. Речи о введении режима чрезвычайной ситуации не идет. В мэрии объяснили, что вместо одного раза дератизация теперь проводится два раза в месяц. Кроме того, специалисты работают по обращениям и жалобам жителей. Провести дополнительную дератизацию обязали бизнесменов, чью объекты находятся на первых этажах.

Ранее в Барселоне впервые подсчитали число крыс, которые живут в городской канализационной системе. Об этом сообщило агентство общественного здравоохранения Барселоны, предупредившее о высокой опасности заражения заболеваниями от грызунов.

Эта «перепись» грызунов стала первой в Испании и одной из первых в крупных европейских городах. Мероприятие провели в рамках проекта BCNRats. Эксперты намерены исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией крыс.

Чтобы подсчитать животных, в канализационной сети Барселоны установили специальные ловушки, которые проверяли на протяжении четырех ночей подряд. В каждую из 30 ловушек, рассредоточенных на 900 километрах канализационной сети, попались в среднем 11 крыс. С учетом протяженности системы, общее число обитающих в канализации грызунов может составить около 106 тысяч.

Однако, по словам специалистов, речь идет только о том отрезке канализационной сети, который доступен для посещения людям. Если же учитывать общую протяженность, то общее число живущих в канализации Барселоны крыс превысит 200 тысяч. Агентство также планирует провести подсчет грызунов, которые обитают в наземной части города.