В Кабмине Якутии изъяли документы по делу экс-сотрудника управления автодорог

Якутск, 10 июля. В правительстве Якутии сотрудники правоохранительных органов изъяли документы по делу бывшего сотрудника управления автодорог.

Информация о том, что выемка документов прошла в кабинете первого вице-премьера Кабмина республики Алексея Колодезникова, а также в региональном Минтрансе, размещена на официальном сайте правительства Якутии.

Отмечается, что изъятые документы касаются событий 2013-го года в бытность нынешнего первого заместителя председателя правительства республики министром ЖКХ и энергетики.

Как напоминает «Газета.ru», обвиняемый в получение взятки мужчина шесть лет занимал пост заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог Управления автомобильных дорог Республики Саха (Якутия).

В 2013 году экс-чиновник потребовал от предпринимателя, работающего в сфере строительства дорог, передавать ему ежегодно по миллиону рублей. В течение нескольких лет обвиняемый получил денежные средства на сумму три миллиона рублей.