Вайкуле откровенно рассказала о борьбе с онкологией

Москва, 10 июля. Известная эстрадная певица, автор хита «Еще не вечер» Лайма Вайкуле стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», в которой откровенно рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Признание исполнительницы пугает, поскольку она была в шаге от смерти.

Несмотря на мучительные испытания, теперь артистка чувствует себя более свободным человеком. По словам советской и латвийской певицы, она научилась в действительности «любить людей». Прогнозы врачей пугали, но сегодня Вайкуле оценивает борьбу с раком как давно пройденный путь и бесценный опыт.

«Теперь я считаю, что человек живет на свете для того, чтобы становиться лучше. Иначе я не вижу смысла в нашем пребывании на этой земле», — резюмирует исполнительница.

Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников, который сам знает о том, что такое онкологическое заболевание, задал ей вопрос относительно того, насколько велика была вера селебрити в благополучный исход. Исполнительница отметила, что ее не было, однако к смерти она отнеслась бы спокойно.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Латковский отреагировал на слухи о конфликте его жены Лаймы Вайкуле с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, которая на лимузине проехала по перрону Рижского вокзала. По его словам, сообщения о конфликте между артистками не соответствуют действительности.