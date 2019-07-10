Иркутск, 10 июля. Депутаты Заксобрания Иркутской области предложили увеличить предусмотренные распоряжением губернатора компенсации гражданам, которые в результате паводка потеряли урожай и скот. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области увеличат выплаты за потерю урожая . Отмечается, что деньги выделят из областного бюджета. Документ будет рассмотрен депутатами на ближайшей внеочередной сессии Заксобрания, дата которого пока не назначена. Как уточнили в пресс-службе, инициативу уже поддержало региональное правительство. По мнению депутатов, объемы выплат, предусмотренные ранее в указе губернатора, по мнению депутатов, не соответствуют реальным потребностям людей и должны быть выше.

Как считают депутаты, людям необходима компенсация за утерянный урожай и гибель сельскохозяйственных животных. Документ предусматривает компенсации в размере пять тысяч рублей за каждую сотку пострадавших посевов, но не более, чем за 15 соток. Также предусмотрены выплаты за крупный рогатый скот, за мелких сельскохозяйственных животных, пострадавшие постройки для содержания скота и так далее.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В настоящее время там действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов.

В Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Погибшим числится 21 человек, число пострадавших от паводка в Иркутской области достигло 340 человек.

Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте.

Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться.

Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий.

Как пишет «Газета.ru», в Иркутской области объявлен режим ЧС.