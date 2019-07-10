Суд арестовал счета экс-министра Абызова. События дня. ФАН-ТВ

Суд арестовал 121,7 млн евро на счетах Абызова Новое решение по делу Абызова. Басманный суд Москвы арестовал почти 122 млн евро на банковских счетах экс-министра Открытого правительства. Это постановление пока не обжаловано. Михаила Абызова подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он вывел за границу около четырех млрд рублей. Это средства двух энергетических компаний. До задержания бывший чиновник находился за рубежом, но сотрудники ФСБ выманили его в Москву. Абызов свою вину не признает.

Обыск в правительстве Якутии Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в правительство Якутии. Они проводят проверку в министерстве транспорта региона, а также в кабинете первого заместителя председателя правительства республики Алексея Колодезникова. Он работает на должности первого зампреда с 2016 года, курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. С чем связан внезапный визит ФСБ пока неизвестно.

При взрыве в Сирии погибли дети Семеро детей погибли при подрыве мины в Сирии. ЧП произошло в провинции Дейр-эз-Зор. По информации местных СМИ, взрывное устройство заложили члены запрещенной в России группировки ИГИЛ. К сожалению, такие случаи в республике нередки. Покидая территории, террористы минировали дороги и жилые дома. Жертвами таких взрывов становились и, увы, до сих пор становятся мирные жители.