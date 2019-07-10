Россиян возмутило предложение журналиста Die Welt снести памятник под Прохоровкой

Москва, 10 июля. Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы, установленный на Прохоровском поле в память о погибших в танковом бою, прошедшем здесь летом 1943 года. Россияне возмутились предложением немецкого журналиста, утверждающего, что под Прохоровкой не было никакого крупного боя, а Красная армия не одерживала здесь победу.

«Что-же эти «победители» до самого Берлина покатились?» — спрашивает macsim.son.

«Немецкого журналиста надо насильно привезти в Прохоровку, чтобы ему рассказали очевидцы. Нет, уже, к сожалению, не наши победители, а их дети, которые в 10–12 лет после битвы получили задание собрать документы у погибших», — пишет Светлана D.

«Это памятник павшим советским солдатам, которые ценой своих жизней не пропустили врага дальше на нашу территорию. Мы в своей стране как нибудь сами разберемся, кому и что ставить», — возмущается пользователь Сети.

«Конечно, немцы могли бы гордиться своей тактической эффективностью, но стратегически победа была за нами. Это немцы готовили прорыв, последний серьезный прорыв на восточном фронте. Но не смогли», — напоминает немецкому журналисту Donkey Iaiaia.

«Памятник — это в первую очередь память о погибших солдатах, а не в ознаменование победы», — написали в комментариях.

Отметим, что выдвигая предложение снести памятник, Келлерхофф опирается на изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли, который нашел в одном из архивов США снимок поля боя под Прохоровкой, сделанный немецкой авиацией.

«Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — написал журналист.

Келлерхофф утверждает, что в сражении принимали участие 672 советских танка и 186 немецких боевых машин. При этом, как пишет редактор исторического отдела немецкой газеты, к вечеру того же дня Красная армия потеряла 235 танков, а вермахт якобы лишился всего пяти боевых машин. Действия войск СССР в данной битве Келлерхофф назвал «атакой камикадзе», заявляя, что советская армия разместила перед узким мостом большую группу боевых машин, которые в результате «стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС».