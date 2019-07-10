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Жительнице Бурятии отказали в жилье после 55 лет ожидания

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Жительнице Бурятии отказали в жилье после 55 лет ожидания

Улан-Удэ, 10 июля. Власти бурятской столицы отказали местной жительнице в праве на улучшение жилищных условий после 55 лет ожидания.

Факт уникального самоуправства выявили специалисты региональной прокуратуры, сумев добиться справедливости, обязав городские власти предоставить жилье в течение трех месяцев.

«Прокуратурой Советского района Улан-Удэ установлено, что местная жительница с декабря 1964 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Однако, когда 55-летнее ожидание подходило к концу, городские власти отказали женщине в предоставлении жилья, назвав причину отказа факт того, что у жительницы Улан-Удэ нет статуса малоимущей.

Женщина пожаловалась в прокуратуру на такое решение властей, ведомство, в свою очередь, предъявило к администрации города иск, требуя от мэрии признать за горожанкой право на получение жилья по договору социального найма.

В итоге, один из судов столицы Бурятии, а затем и республиканский Верховный суд удовлетворили требование надзорного ведомства обязать власти предоставить женщине жилье в течение трех месяцев.

Жительнице Бурятии отказали в жилье после 55 лет ожидания

Как напоминает «Газета.ru», в конце марта текущего года правоохранительные органы Республики Бурятия задержали двух школьников, осквернивших 89 могил на окраине села Бичуры.

С заявлением о повреждении могильных памятников в полицию обратился местный житель. Сотрудники правоохранительных органов, выехавшие на кладбище, обнаружили, что надгробия измазаны краской и исписаны нецензурными словами.

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