Квадратные светофоры и турбоперекрестки появятся в России

Москва, 10 июля. Скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых могут появиться в России. Ожидается, что их предусмотрят в предварительном национальном стандарте (ПНСТ).

Скоростные турбоперекрестки уже давно популярны в европейских государствах. На сигнализаторы наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально комфортный маршрут движения по кольцу, рассказал председатель проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

По данным газеты «Известия», первый такой перекресток в текущем году может появиться в российской столице. Отмечается, что новшество поможет уменьшить аварийность на дорогах, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, в новом ПНСТ предлагается закрепить различные виды светофоров. В частности, дополнить традиционные конструкции новыми элементами: стрелками, сигналом «красный крест» и «идущий человек», сообщает АиФ.

Также планируется, что на дорогах появятся светофоры квадратной формы — в них лампа занимает всю площадь красного, желтого или зеленого отделений.

По предварительным данным, дорожная разметка станет менее скользкой, на пешеходных переходах установят датчики движения, пишет «Газета Кемерова».

Как сообщала «Газета.Ru», в России могут ввести единый государственный стандарт (ГОСТ) для светофоров. Над правилами по срокам их проверки и ремонта будет работать Росавтодор.