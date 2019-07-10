НОТУ запретила участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России

Киев, 10 июля. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным исполнителям, выступавшим на территории России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение. Об этом сообщает телевизионный канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Организационный комитет телерадиовещателя «отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любой фазе отбора или отменяет итоги отбора» в том случае, если юный музыкант выступал, гастролировал, а также планирует выступления на территории Российской Федерации.

В текущем году на Украине произошел скандал вокруг отбора кандидатов на основной конкурс Евровидение. По мнению ряда политиков, журналистов и критиков, из-за требований НОТУ касательно того, что представитель страны на Евровидении не должен иметь российского гражданства или гастролировать в России, ситуация стала чересчур политизированной.

В конце февраля 2019 года стало известно, что Украина не будет участвовать в Евровидении — 2019. Все исполнители, которые должны были представлять страну на конкурсе, отказались ехать в Израиль.

Напомним, певица Maruv победила на Украине в национальном отборе на Евровидение в Тель-Авиве. Исполнительница получила наивысшую оценку жюри и телезрителей. Впрочем, Киев после того, как выяснил, что артистка выступает с концертами по России, передал ей контракт, запрещающий осуществлять творческую деятельность в РФ. Maruv отказалась подписать документ и решила не ехать на конкурс.