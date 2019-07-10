Посол России призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма

Вашингтон, 10 июля. Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон поддержать Москву в борьбе с прославлением нацизма.

Размышлениями на тему российский дипломат поделился в своей статье под названием «Историю нельзя переписывать — ее нужно чтить», которая была опубликована накануне в электронной версии журнала The National Interest, сообщает РИА Новости.

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки напомнил, что наша страна каждый год представляет в Организацию Объединенных Наций резолюции против прославления нацизма, однако Вашингтон и Киев продолжают голосовать против них.

«Россия представляет резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют распространению современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — написал Антонов.

«Во всем международном сообществе есть только две страны, которые все еще голосуют против — США и Украина. Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, теперь настала очередь Вашингтона», — добавил дипломат.

Антонов напомнил, что «объединяющую роль» должна играть общая история, а также призвал не забывать, что СССР и США совместно в годы Второй мировой войны боролись с одним врагом.

«Россия всегда бурно реагировала на попытки переписать историю и прославлять нацизм и будет продолжать это делать», — констатировал посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.

Как напоминает «Газета.ru», в середине июня Анатолий Антонов, выступая на площадке World Affairs Council», заявил, что выправить российско-американские отношения поможет совместная работа по Афганистану, КНДР и Сирии.

По словам дипломата, для «выправления» отношений между странами потребуются терпение, настойчивость, изобретательность и политическая воля. Миру требуется укрепление стратегической стабильности, а она зависит от диалога России и США, добавил российский посол.