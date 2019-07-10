Гидрометцентр рассказал о температурных аномалиях в августе

Москва, 10 июля. В российском Гидрометцентре рассказали, какие погодные аномалии ждут россиян в последнем месяце лета.

Размышлениями на тему с «Российской газетой» поделился заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, сразу уточнив, что в целом в центре России температура в августе ожидается в пределах нормы.

При этом, по словам эксперта, в южной половине Европейской части страны существует вероятность небольших отрицательных аномалий – проще говоря среднесуточная температура в регионах южнее Москвы, Нижегородской области и Татарстана будет на градус холоднее, чем всегда.

«Для Москвы среднемесячная температура августа — 16,5 градуса (днем 20–23, ночью 10–13 градусов). А для Севастополя средняя температура августа — 21, 8 градуса (днем 25–28, ночью 16­19 градусов)», — уточнил Тищенко.

Что касается азиатской части России, то на севере в последнем летнем месяце ожидается температура немного выше нормы. Ниже нормы температурные показатели могут быть на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.

Что касается осадков в августе, то по прогнозам Гидрометцентра, дефицит их может наблюдаться в Мурманской области, на юго-западе ЦФО, в Крыму и Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Избыток дождей в последнем летнем месяце ожидается на западе СЗФО, у Каспийского моря, на юге ПФО и Урала, в центральных районах Красноярского края, на юге Республики Якутии.

Напомним, что ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, когда в центральный регион страны вернется жаркая летняя погода, сообщает «Газета.ru».