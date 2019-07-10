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Китай отреагировал на планы Киева начать освоение Арктики

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Китай отреагировал на планы Киева начать освоение Арктики

Пекин, 10  июля. МИД Китая сообщил, что положительно относится к сотрудничеству в Арктике, если оно строится на уважении и взаимной выгоде.

Соответствующий ответ китайского внешнеполитического ведомства на просьбу прокомментировать намерение Киева стать «арктическим игроком» обнародовало РИА Новости.

«Китай всегда придерживался принципов «уважения, сотрудничества, взаимной выгоды и продолжительности» в том, что касается Арктики. Мы рады видеть, что все заинтересованные стороны развивают международное сотрудничество в Арктике на основе взаимовыгодного, открытого и толерантного подхода», — заявили в министерстве иностранных дел КНР.

Китай отреагировал на планы Киева начать освоение Арктики

Ранее СМИ со ссылкой на украинского посла в Норвегии Вячеслава Яцюка сообщили о намерении Украины стать «арктическим игроком». Сегодня Киев никак не представлен в Арктике, но входит в число стран-наблюдателей Арктического совета. Пекин же активно продвигает развитие международного сотрудничества в этом регионе, в частности, с Россией. Москва отмечает, что проекты, связанные с освоением природных ресурсов и развития заполярных транспортных маршрутов, крайне важны для страны.

Ранее Киев уже поднимал тему освоения Арктики. В ноябре 2017 года украинский премьер Владимир Гройсман говорил об этом в ходе визита в Канаду, но дальше слов дело так и не зашло.

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