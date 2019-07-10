Специалисты МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеей

Москва, 10 июля. Специалисты российского МЧС рекомендуют гражданам быть бдительными и соблюдать простые правила поведения при встрече со змеей.

Рекомендации спасательного ведомства публикует РИА Новости. Прежде всего, говорят спасатели, если в пределах видимости вы обнаружили пресмыкающееся, сразу же нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать сотрудников МЧС.

При этом, как правило, змеи никогда не нападают без предупреждения, поэтому не стоит их провоцировать, лучше при встрече с животным не делать резких движений и дать ему просто уползти.

«От змеи лучше не убегать — в панике можно наступить на другую, которая находится рядом. Если змея все же укусила, следует немедленно обратиться к врачам. Как правило, во всех медучреждениях есть змеиное противоядие», — советуют специалисты.

В случае, если нет возможности получить экстренную медицинскую помощь, то место укуса надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, а также зафиксировать точное время нападения змеи.

«Чтобы замедлить распространение яда, надо обездвижить пораженную конечность — прибинтовать поврежденную ногу к здоровой, руку следует зафиксировать в согнутом положении», — пояснили в МЧС.

При этом, особо подчеркнули специалисты, после укуса змеи не следует пить спиртное, так как алкоголь затрудняет выведение яда и усиливает его действие. А вот пить воду надо как можно в больших количествах.

Как напоминает «Газета.ru», минувшей зимой ученые из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка в Дрездене выяснили, как змеи в процессе эволюции лишились своих конечностей.