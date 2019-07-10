Генпрокуратура РФ продолжает сотрудничество с Украиной

Москва, 10 июля. Генпрокуратура РФ продолжает сотрудничество с украинскими коллегами, рассказал представитель ведомства Александр Куренной.

По словам Куренного, в текущем году Киев продолжил сотрудничество с Генеральной прокуратурой России, которая направила около двух десятков запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Украина удовлетворила пять из них, дав отказ по трем запросам.

Как пишет РИА Новости, Генпрокуратура РФ, в свою очередь, рассмотрела 32 запроса коллег с Украины. 11 из них было удовлетворено, по четырем отказали в выдаче, решение по двум перенесено на более поздний срок.

«Генеральной прокураторой РФ на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Генеральной прокуратурой Украины по вопросам выдачи и оказания помощи по уголовным делам», — сообщил Куренной.

За первое полугодие в Генпрокуратуру Украины было направлено 82 запроса о правовой помощи в расследовании уголовных дел, находящихся в производстве российских органов следствия.

«Исполнено украинской стороной 74 запроса о правовой помощи, отказано в исполнении 16 запросов с учетом направленных ранее», — рассказал представитель ведомства.

Куренной отметил, что сотрудничество между генеральными прокуратурами осуществляется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, Европейской конвенции о выдаче 1957 года, Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и ряда других договоров.