Россияне стали меньше тратить на лекарства

Москва, 10 июля. Фармацевтический рынок России начал сокращаться впервые с 2015 года, сообщают «Известия» со ссылкой на DSM Group.

По данным издания, за пять месяцев текущего года россияне приобрели 2,1 млрд упаковок медикаментов, это примерно на четыре процента меньше, чем год назад. Потребители начали экономить на лекарствах от простуды и противовирусных препаратах, чему поспособствовал низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в прошлом сезоне.

Снижение объема рынка лекарств в России зафиксировано впервые с 2015 года. В денежном отношении продажи выросли, но всего на 1,2% — значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что снижение продаж лекарств связано с сокращением реальных доходов россиян. Об этом говорят и изменения в структуре фармацевтической «потребительской корзины». Так, в мае спрос на дорогие импортные препараты снизился на 9,6%, тогда как более доступные по цене российские аналоги покупали всего на 2,4% меньше. Сильнее всего россияне снизили расходы на препараты для лечения заболеваний кожи, на противомикробные средства и лекарства от заболеваний системы дыхания человека.

Главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский отмечает, что падение спроса связано с изменением течения эпидемий гриппа и ОРВИ. Всплесков не наблюдается уже несколько лет, а прошлый сезон был еще короче предыдущего.

К 2023 году в России может быть запущена система государственного возмещения затрат, которые несут больные жители страны, вынужденные покупать лекарства. Об этом на минувшей неделе рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Планируется, что льготники смогут получать препараты бесплатно, а для остальных внедрят гибкую систему скидок.

Ранее телеканал «360» сообщил, что жители Подмосковья в нынешнем году получили 2,7 млн упаковок льготных лекарств на сумму 5,6 млрд рублей.