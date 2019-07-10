Разрушенная террористами форелевая ферма восстановлена в пригороде Дамаска

Дамаск, 10 июля. В поселке Бейт Джанн, что в пригороде сирийской столицы, возобновила работу восстановленная после войны ферма по выращиванию радужной речной форели.

С заявлением на тему перед журналистами выступил владелец предприятия Ясир аль Фатим Абу Ибрагим, проведя для представителей средств массовой информации экскурсию, сообщает ТАСС.

В настоящее время на ферме единовременно содержится около 15 тысяч особей рыбы. Ежедневно форель поставляется как на рынки Дамаска, так и на предприятия общепита сирийской столицы.

В планах предпринимателя из Сирии не только увеличение производства, но и открытие собственного фирменного ресторана, куда могли бы приезжать жители Дамаска вместе с семьями.

«В горах есть источник чистейшей воды. Мы сделали отвод, по которому она проделывает довольно долгий путь. Впадая в этот ручей, вода успевает прогреться до нужной температуры — эта форель очень привередливая, так что создаем для нее лучшие условия», — рассказал об уже проделанной работе Ясир аль Фатим Абу Ибрагим.

К слову, сирийский бизнесмен монополист на рынке, так как в стране это единственное подобное хозяйство. Ясир Ибрагим начал заниматься разведением форели еще до начала войны в Сирии.

Как сообщает «Газета.ru», семь лет назад предприятие захватили, разграбили и уничтожили боевики, а год назад его освободили правительственные войска. Добавим, что коллектив предприятия небольшой – для полноценной работы форелевой ферма хватает трех сотрудников.