Оперативники ФСБ приехали в среду в правительство Якутии

Якутск, 10 июля. Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в правительстве Якутии, сообщают в региональном управлении ведомства.

Как пишет ТАСС, оперативники управления Федеральной службы безопасности России по Якутии прибыли в среду в здание министерства транспорта региона, а также в кабинет первого заместителя председателя правительства республики.

«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — сообщили в ведомстве.

Колодезников работает на должности первого зампреда с 2016 года, курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, а также геологии и недропользования. Ранее возглавлял министерство ЖКХ и энергетики региона.