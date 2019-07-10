Стало известно, когда россиянам выдадут электронные паспорта

Москва, 10 июля. Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года.

По словам Акимова, названный им срок — не окончательный, поскольку продолжается обсуждение проекта.

«Думаю, что с 2022 года мы будем готовы, но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято. Будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться, прежде всего, на желание людей», — рассказал вице-премьер.

Акимов отметил, что модель документа уже согласована с силовыми ведомствами.

«То, что мы будем предлагать руководству в отношении дизайна, записей, форм-фактора, у нас есть согласованная с МВД, ФСБ и другими структурами модель», — сообщил он.

Как ожидается, электронный паспорт гражданина России станет его идентификатором в цифровом мире. Он будет похож на банковскую карту с чипом, на который заносится вся базовая информация. Вдобавок к паспорту будет выпущено приложение для мобильных телефонов.

По словам Акимова, документ будет содержать привычную для паспорта информацию, а также водительское удостоверение, СНИЛС и другие важные документы. Разработчики проекта утверждают, что он даст россиянам много новых преимуществ.

«Например, мгновенное заполнение любых полей при заходе в любое государственное учреждение, подача заявлений, регистрация в поликлинике, авиакассы, вход в поезд — где угодно это мгновенная идентификация», — поделился чиновник.

Акимов добавил, что в случае утери электронного паспорта его будет намного проще восстановить, при этом мгновенно заблокировав пропавший документ.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в подмосковной деревне были найдены паспорта россиян, живших здесь в середине XIX века.